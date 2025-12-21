پخش زنده
سلامت انسان و حفاظت از محیطزیست اولویت اصلی سازمان حفظ نباتات است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفهان؛ نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان در دیدار با معاون وزارت جهاد کشاورزی و رئیس سازمان حفظ نباتات کشور با تأکید بر اهمیت بخش کشاورزی و دامداری گفت: امنیت غذایی پایه استقلال هر کشور است و اگر این حوزه دچار آسیب شود سایر بخشها نیز با بحران مواجه خواهد شد پس باید مردم در جریان دلایل اصلی گرانیها قرار گیرند.
آیتالله سید یوسف طباطبایینژاد انسجام ملی را عامل اصلی خنثیسازی توطئههای دشمن عنوان کرد و افزود: اگرمردم وحدت خود را حفظ کنند دشمن امکان نفوذ نخواهدداشت و انقلاب اسلامی محفوظ خواهد ماند.
مریم جلیلیمقدم، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان حفظ نباتات کشور هم، با ارائه گزارشی از سیاستها و اقدامات این سازمان گفت: سلامت انسان و حفاظت از محیطزیست اولویت اصلی سازمان حفظ نباتات در مدیریت آفات و مصرف سموم کشاورزی است.
وی افزود: از سال گذشته ۲۱ نوع سم پرخطر از چرخه مصرف کشور حذف شده و از ابتدای امسال نیز ۱۷ قلم سم کمخطر و ایمن جایگزین آنها شده است.
رئیس سازمان حفظ نباتات کشور با اشاره به سازوکارهای نظارتی گفت: هیئتی متشکل از نمایندگان وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، سازمان محیطزیست، پزشکی قانونی و مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی بر فرآیند ثبت و مصرف سموم نظارت دارد.
بگفته وی هماکنون ۱۰۴ ایستگاه قرنطینه در مبادی گمرکی کشور فعال است و تمامی محمولههای وارداتی و صادراتی محصولات کشاورزی با هدف جلوگیری از ورود آفات جدید بهدقت بررسی میشود.
جلیلیمقدم با تأکید بر رویکرد کاهش مصرف سموم شیمیایی گفت: استفاده از روشهای طبیعی و کمخطر کنترل آفات در اولویت است و سمپاشی آخرین گزینه است.