به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ به مناسبت شب یلدا خیریه آبشار عاطفه‌های خوانسار ۱۰۰ بسته یلدایی بین نیازمندان توزیع کرد.

مدیر مرکز خیریه آبشار عاطفه‌های خوانسار گفت: این بسته شامل انواع میوه و شیرینی به ارزش ۲۰۰ میلیون تومان است که با کمک خیران تهیه و بین نیازمندان توزیع شد.

مهدیه زاغی افزود: بیش از ۱۵۰ نفر مهرجو تحت پوشش خیریه آبشار عاطفه خوانسار هستند.

همچنین مرکز نیکوکاری امام مبین فریدونشهر ۱۰۰ بسته غذایی بین نیازمندان توزیع کرد.

علیرضا میرمعنایی مسئول مرکز نیکوکاری امام مبین فریدونشهر گفت: این بسته‌ها شامل میوه، برنج، گوشت، روغن و ماکارونی به ارزش هر بسته ۱۸ میلیون ریال بودند.