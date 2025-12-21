به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار در ستاد مدیریت مصرف انرژی استان با اشاره به اینکه فرمانداران به صورت هفتگی جلسه مدیریت مصرف انرژی داشته باشند گفت: اولویت اصلی ما با توجه به تاکید وزیرکشور مصرف خانگی است و در خصوص قطعی گاز در این فصل سال در فولاد قاینات، فرماندار این شهرستان با این مجموعه همراهی داشته باشد و پیگیری لازم داشته باشد.



هاشمی هچنین به اعلام سه نرخی شدن بنزین اشاره کرد و گفت:از همراهی مردم برای این طرح قدردانی می‌کنم و باید تامین سوخت و ذخیره سوخت با جدیت انجام شود.

استاندار خراسان جنوبی همچنین تاکید کرد دستگاه‌های اجرایی به نصب پنل‌های خورشیدی اهتمام ویژه‌ای داشته باشند تا در دهه فجر شاهد این باشیم که تمامی دستگاه‌های اجرایی به پنل خورشیدی مجهز شوند.

استاندار همچنین افزود: نهاد‌های بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز در حوزه خانگی اقدامات لازم را انجام دهد.

وی گفت: شرکت فراورده‌های نفتی در خصوص تامین سوخت برای روستا‌ها وهمچنین اختصاص آرد و دارو در حوزه عشایری و روستا‌ها اهتمام داشته باشند.

مدیر عامل شرکت گاز خراسان جنوبی نیز در این جلسه با اشاره به اینکه مصرف گاز استان در شبانه روز گذشته پنج وهفت دهم میلیون متر مکعب بوده است گفت: این میزان در مقایسه با ۲۴ ساعت گذشته هفت و نیم درصد افزایش داشته است.

محمودی با اشاره به اینکه در خصوص شبکه شرایط نرمال داریم افزود: کمترین فشار ثبت‌شده در قهستان با ۴۵۰ پی اس‌ای بوده است که اگر صرفه جویی نداشته باشیم و بهینه مصرف نکنیم احتمال افت فشار در سر شاخه‌های استان را خواهیم داشت.

وی همچنین به فولاد قاینات اشاره کرد و گفت: در این فصل مصرف در بخش خانگی اگر افزایش داشته باشد محدودیت‌هایی برای صنایع عمده اعمال خواهد شد که فولاد قاینات جزو این صنایع است و باید این صنعت به سمت گواهی صرفه جویی بروند تا در زمستان نیز چرخ این صنعت بچرخد.

محمودی از اجرای گسترده پایش دستگاه‌های اجرایی خبر داد و افزود: دمای ۳ هزار و ۸۳۹ اداره در سطح استان پایش شد که ۱۹ دستگاه از دمای تعیین‌شده انحراف داشتند و اخطار لازم را دریافت کردند.

مدیر عامل شرکت گاز خراسان جنوبی همچنین به قبوض گاز که نارضایتی‌هایی برای برخی مردم بوجود اورده اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه در آخرین قبوض صادر شده برا‌ی استان نود و هفت درصد مردم زیر پانصد هزار تومان، ۴۷ درصد در پلکان یک و ۴۵ درصد در پلکان دو هستند که قبوض زیر پانصد هزار تومان دارند و فقط در حد سه درصد بالاتر از این است که چندین مکاتبه در این خصوص انجام شده و مردم هم باید در مصرف صرفه جویی کنند.

مدیر کل هواشناسی استان نیز با اشاره به اینکه از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون میانگین بارش‌ها ۴۵.۲ بوده که این میزان نسبت به سال گذشته ۱۸۰ درصد افزایش داشتیم گفت: بیشترین بارش‌ها در نهبندان با هفتاد و نه نیم میلیمتر بوده است.

نخعی همچنین با اشاره به اینکه بارش در مرکز استان ۹/۳۸ میلمتر بوده که نسبت به سال گذشته ۷۷ درصد افزایش داشته است افزود: این میزان نسبت به بلندمدت ۶۸ درصد رشد داشته است.

وی همچنین به ورود سامانه بارشی بعدی به شرط تثبیت نقشه‌ها در روز‌های یکشنبه و سه شنبه هفته آینده خبر داد.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان نیز بر مدیریت مصرف انرژی تاکید کرد و گفت: پایش‌ها به صورت مستمر انجام می‌شود.

همچنین در این جلسه از تامین سوخت کافی در استان خبر داده شد.