کلاسبندی ورزشکاران پارادوومیدانی پیشنیاز رقابت عادلانه
قهرمان پارادوومیدانی گفت: فرآیند کلاسبندی ورزشکاران پارادوومیدانی بهعنوان یکی از مهمترین مراحل پیش از حضور در مسابقات، با هدف ایجاد رقابت منصفانه میان ورزشکاران دارای معلولیت انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز
، امیر طالبپور قهرمان پارادوومیدانی با حضور در برنامه ورزش البرز با اشاره به اهمیت کلاسبندی اظهار کرد: ورزشکاران پارادوومیدانی بر اساس نوع و میزان محدودیت جسمی، در کلاسهای مشخص قرار میگیرند و پیش از هر مسابقه رسمی، این ارزیابی انجام میشود تا رقابتها عادلانه باشد.
قهرمان پارادوومیدانی در برنامه صدا و سیمای استانی البرز افزود: ورزشکارانی که برای نخستینبار در مسابقات بینالمللی شرکت میکنند، کلاسبندی بینالمللی میگیرند و پس از آن در رقابتها، تنها با ورزشکاران همکلاس خود به میدان میروند.
طالبپور با اشاره به تجربه برخی مسابقات بینالمللی گفت: در مواردی که تعداد شرکتکنندگان کم باشد، کلاسها با هم ادغام میشوند که این موضوع گاهی به ضرر برخی ورزشکاران تمام میشود.
در ادامه، خانجانی مربی دوومیدانی نیز با بیان اینکه تفاوتهایی میان کلاسبندی در مواد پرتابی و دو وجود دارد، گفت: در مواد دو، اگر ورزشکار شرایط لازم را داشته باشد، میتواند بدون مشکل با سایر دوندگان تمرین کرده و حتی در مسابقات استانی شرکت کند.
وی با اشاره به عملکرد یکی از ورزشکاران نوجوان پارادوومیدانی افزود: این ورزشکار ۱۷ ساله در مسابقات مختلف استانی و دانشآموزی نتایج قابل قبولی کسب کرده و با توجه به رکوردهای ثبتشده، شانس بالایی برای اعزام به تیم دانشآموزی استان دارد.