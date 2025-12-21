به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل جوادی مدیر کل زندان‌های استان اردبیل گفت: همزمان با شب یلدا به همت خیرین نیک‌اندیش استان و مراکز نیکوکاری تعداد ۸۰۰ بسته یلدایی به ارزش بالغ بر دو میلیارد و پانصد میلیون تومان بین خانواده‌های کم‌برخوردار زندانیان توزیع شد.

این اقلام شامل هندوانه شب یلدا، آجیل، شیرینی، حبوبات، مرغ و گوشت قرمز، تن ماهی، روغن مایع، ماکارونی، قندو شکر، چای و سایر اقلام ضروری بود.