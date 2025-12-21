پخش زنده
در آستانه شب یلدا و در راستای توسعه خدمات حمایتی ۸۰۰ بسته کمک معیشتی بین افراد تحت پوشش انجمنهای حمایت زندانیان استان توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل جوادی مدیر کل زندانهای استان اردبیل گفت: همزمان با شب یلدا به همت خیرین نیکاندیش استان و مراکز نیکوکاری تعداد ۸۰۰ بسته یلدایی به ارزش بالغ بر دو میلیارد و پانصد میلیون تومان بین خانوادههای کمبرخوردار زندانیان توزیع شد.
این اقلام شامل هندوانه شب یلدا، آجیل، شیرینی، حبوبات، مرغ و گوشت قرمز، تن ماهی، روغن مایع، ماکارونی، قندو شکر، چای و سایر اقلام ضروری بود.