هم‌زمان با برگزاری هفتمین جشنواره تئاتر «شهر»، مجموعه‌ای از تور‌های گردشگری ـ فرهنگی با محوریت تاریخ تئاتر و هنر‌های نمایشی تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دبیرخانه هفتمین جشنواره تئاتر «شهر» با همراهی پویش «تهران دوست‌داشتنی» و مشارکت مراکز فرهنگی «تئاتر شهر»، «سفرنویس» و سازمان زیباسازی شهرداری تهران، مجموعه‌ای از تور‌های مروری بر تاریخ تئاتر تهران را در قالب پنج تور تخصصی رایگان برگزار می‌کند.

این تور‌ها از دوره‌های شکل‌گیری تئاتر مدرن در تهران تا فضا‌های معاصر هنر‌های نمایشی را در بر می‌گیرند.

برنامه این تور‌ها به شرح زیر اعلام شده است:

۱. مروری بر تاریخ و هویت تئاتر شهر؛ به یاد حمید سمندریان

دوشنبه ۱ دی ۱۴۰۴، ساعت ۹ تا ۱۳

مروری بر معماری و تاریخ مجموعه تئاتر شهر، بررسی اسناد، اجرا‌های شاخص و گروه‌های هنری تأثیرگذار این مجموعه

۲. مروری بر تاریخ و هویت هنری پهنه رودکی؛ به یاد علی رفیعی و پری صابری

دوشنبه ۱ دی ۱۴۰۴، ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۸

بازدید از تالار وحدت و رودکی، تالار فرهنگ، کلوپ ارامنه و دیگر فضا‌های فرهنگی این پهنه

۳. از سنگلج تا دارالفنون؛ به یاد حسن مقدم

سه‌شنبه ۲ دی ۱۴۰۴، ساعت ۹ تا ۱۳

بازدید از تماشاخانه سنگلج، محدوده تکیه دولت و کاخ گلستان و مدرسه دارالفنون

۴. مروری بر تئاتر‌های خیابان لاله‌زار (۱)؛ به یاد علی دهقان

چهارشنبه ۳ دی ۱۴۰۴، ساعت ۸ تا ۱۲

بازدید از تئاتر دهقان، تئاتر نصر، انجمن اخوت، سالن اپرای ملی و خانه اتحادیه

۵. مروری بر تئاتر‌های خیابان لاله‌زار (۲)؛ به یاد داریوش اسدزاده

چهارشنبه ۳ دی ۱۴۰۴، ساعت ۱۴ تا ۱۸

ادامه مرور تماشاخانه‌ها و فضا‌های نمایشی تاریخی خیابان لاله‌زار

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت رایگان این تور‌های گردشگری می‌توانند به سایت تیوال مراجعه کنند.

هفتمین جشنواره تئاتر «شهر»، با محوریت هویت اصیل تهرانی، از ۲۸ آذر تا ۴ دی در تهران برگزار می‌شود.