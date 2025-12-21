مدیرکل بنادر کیش، گفت: از ساعت ۱۴ امروز با توجه به بهبود شرایط جوی و دریایی فعالیت شناور‌های مسافربری و خودروبر آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، رضا راکیان افزود: براساس پیش بینی های هواشناسی شرایط مساعد دریایی تا پایان هفته برقرار خواهد بود و ترددهای دریایی براساس زمان بندی انجام می شود.

او افزود: ۱۲ شناور در مسیر کیش به چارک فعالیت می کنند و دو شناور نیز در مسیر کیش به آفتاب خدمات دهی می کنند.

رضا راکیان، گفت: هشت شناور مسافربری به مسافران سفرهای دریایی خدمات رسانی می کنند .

او افزود: شناورها در زمان بندی روزانه بین بنادر کیش و چارک و آفتاب تردد دارند و با توجه به نزدیک شدن به ایام پر تردد سال نسبت به افزایش شناورهای خودروبر و مسافربری نیز براساس نیاز اقدام خواهد شد.