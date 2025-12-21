کلاهبرداری با پیامک جعلی قطع برق
اعضای یک باند کلاهبرداری اینترنتی با شگرد ارسال پیامکهای جعلی قطع برق و برداشت غیرمجاز از ۴۲۳ حساب بانکی دستگیر شدند
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ رئیس پلیس فتا مازندران از شناسایی و دستگیری اعضای یک باند کلاهبرداری اینترنتی با شگرد ارسال پیامکهای جعلی قطع برق و برداشت غیرمجاز از ۴۲۳ حساب بانکی به ارزش بیش از ۲۱ میلیارد ریال خبر داد و گفت: در پی یک فقره مرجوعه قضایی با شکایت یکی از شهروندان مبنی بر برداشت غیرمجاز از حساب بانکی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.
سرهنگ داود صفاری زاده افزود: شاکی در تحقیقات اولیه عنوان داشت پیامکی با مضمون اخطاریه "قطع برق به دلیل عدم پرداخت بدهی" دریافت کرده که پس از کلیک بر روی لینک ارسالی، گوشی تلفن همراه وی آلوده و در ادامه مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال از حساب بانک صادرات نامبرده به صورت غیرمجاز برداشت شده است.
سرهنگ صفاری زاده تصریح کرد: در بررسیهای فنی و تخصصی انجامشده مشخص گردید مبالغ سرقتی پس از واریز به کارتهای مقصد، توسط دو نفر از اتباع غیرایرانی در یکی از جایگاههای سوخت مرزی دریافت و به وجه نقد تبدیل شده است.
رئیس پلیس فتا استان مازندران ادامه داد: با هماهنگی قضایی و همکاری مسئول جایگاه سوخت، مأموران پلیس فتا به یکی از استانهای شرقی کشور اعزام و در یک عملیات غافلگیرکننده، متهم را شناسایی و دستگیر شد.
وی افزود: متهم در تحقیقات تکمیلی اعتراف کرد که با همکاری دو همدست دیگر که آنان نیز از اتباع غیر ایرانی میباشند، اقدام به ارسال انبوه فایلهای آلوده با عنوان "قطع برق به علت بدهی" در کانالها و گروههای تلگرامی و ایتا میکردند و پس از آلودهسازی تلفن همراه قربانیان، حسابهای بانکی آنان را هک کرده و وجوه حاصله را به حساب صرافی یکی از کشوررهای همسایه واریز و سپس مبالغ به صورت ریالی یا رمز ارز تتر دریافت میشد.
رئیس پلیس فتا استان مازندران ادامه داد: با اقدامات اطلاعاتی و هماهنگی صورتگرفته، سایر متهمان این پرونده نیز هنگام ورود به کشور دستگیر شدند.
سرهنگ صفاری زاده با اشاره به کشف ۴۲۳ فقره اطلاعات حساب بانکی هکشده در سراسر کشور به ارزش تقریبی ۲۱ میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال اعلام کرد: این پرونده پس از تکمیل تحقیقات جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شده است.
وی به شهروندان هشدار داد سازمانها و ادارات دولتی به هیچ عنوان از طریق شبکههای اجتماعی و پیامرسانها اقدام به ارسال لینک نمیکنند؛ لذا شهروندان باید از کلیک بر روی پیامهایی که مدعی ارسال از سوی سازمانها، ادارات و نهادهای خدماترسان هستند جداً خودداری کنند، چرا که این اقدام میتواند منجر به آلوده شدن تلفن همراه، هک حسابهای بانکی و برداشت غیرمجاز از حساب آنان شود.
رئیس پلیس فتا استان مازندران گفت: سایت پلیس فتا به آدرس الکترونیکی fata.gov.ir آماده دریافت گزارشهای مردمی بوده و همچنین کاربران گرامی میتوانند آخرین اخبار حوادث و رویدادهای سایبری را از این سایت دریافت کنند وشماره تماس ۰۹۶۳۸۰ به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به سوالات شهروندان در سراسر استان است.