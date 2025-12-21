پخش زنده
امروز: -
همزمان با برگزاری جلسه کمیته ایمنی بازار، مدیریت بحران استانداری تهران نسبت به ترک فعلها هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حامد یزدی مهر ، سرپرست مرکز مدیریت بحران استانداری تهران در این نشست با تأکید بر ضرورت همکاری بینبخشی، از عملکرد برخی دستگاهها در اجرای برنامههای مرتبط با ساماندهی بازار تهران انتقاد کرد.
وی با اشاره به اینکه از سال ۱۴۰۰ تاکنون تنها حدود ۲۰ درصد اقدامات پیشبینیشده در حوزه بازار تهران عملیاتی شده است، گفت: اقدامات خوبی انجام شده، اما بخش عمدهای از وظایف همچنان بر زمین مانده و برخی دستگاهها تازه پس از چهار سال جلسات متمادی، شرح وظایف خود را میشنوند.
یزدی مهر با هشدار نسبت به ترک فعلها افزود: اگر کوتاهیها ادامه یابد، در محکمه باید پاسخگو باشیم و هیچگونه عذر و بهانهای پذیرفته نخواهد شد. کار بازار تهران حساس است و اگر خدای نکرده آسیبی به مردم برسد، همه ما باید پاسخگو باشیم.
وی همچنین خواستار هماهنگی جدی میان دستگاهها شد و گفت: هر جلسه باید نتایج به مدیران منتقل شود تا موضوعات بهدرستی پیگیری گردد. تا پایان امسال عملکرد تکتک دستگاهها مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
سعید بشیری معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار تهران نیز گفت: همه دستگاههایی که به نوعی در ایمن نشدن سراهای بازار ترک فعل داشتند، تا پایان سال فرصت دارند که دراین زمینه اقدامات لازم را انجام دهند.
وی با اشاره به مصوبات و برنامههای جامع مصوب سالهای گذشته (از جمله در شورای تأمین و ستاد بحران استان)، خواستار تمرکز بر اجرا و پرهیز از بازگشت به بحثهای تکراری گذشته شد.
بشیری از حاضرین درخواست کرد تا با اولویتبندی مسائل اصلی بازار، از جمله پروژه فاضلاب بازار (با حضور شرکت فاضلاب تهران)، مسائل زیرساختی گاز و برق (با حضور شرکتهای مربوطه)، ساماندهی مشاغل، ایمنی، میراث فرهنگی و دیگر موضوعات به ارائه گزارش و یافتن راهحلهای عملی بپردازند.
معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار تهران گفت: میبایست با هماهنگی بیشتر پیمانکار و تدوین جدول زمانبندی دقیق، روند کار تسریع شود تا بازار در کوتاهترین زمان ممکن از بهسازی برق، فاضلاب و... بهرهمند گردد.
محمد خلیل زاده معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه ۱۱ نیز گفت: حدود ۱۵۰۰ واحد صنفی در محدوده بازار فعال هستند و به صورت مستقیم و غیرمستقیم افراد زیادی درگیر فعالیتهای روزانهاند و به همین دلیل هر تصمیمی در این حوزه باید با در نظر گرفتن پیوستهای اجتماعی و سیاسی اتخاذ شود تا مشکلات جدیدی ایجاد نشود.
وی در جلسه با اشاره به موضوعات زیرساختی همچون برق، فاضلاب و گاز تأکید کرد: تاکنون هیچ مکاتبهای از سوی نهادهای دولتی بدون پاسخ نمانده و اراده جدی برای پیگیری مشکلات وجود دارد. همچنین ارتباط مستمر با هیئت امنای بازار و کسبه برقرار است و در صورت بروز مشکل، شهرداری و دستگاههای اجرایی آماده همکاری هستند.
خلیل زاده افزود: در موضوع ایمنسازی برق، فاضلاب و گاز هیچ محدودیتی وجود ندارد و ابزارهای قانونی و اجرایی برای الزام واحدها به رعایت ایمنی در اختیار داریم و در مواردی نیز با هماهنگی مراجع قضایی، مالکین و مدیران پاساژها برای رفع مشکلات فراخوانده شدهاند.
مرتضی ادیب زاده معاون میراث فرهنگی استان تهران هم در این جلسه گفت: بازار تهران به دلیل شرایط تاریخی و ساختار متفاوت خود نیازمند توجه ویژه در حوزه ایمنی، بهویژه در موضوعاتی همچون گازرسانی و مرمت بناهاست.
وی افزود: بر اساس گزارشها، سازمان برنامهوبودجه در ابتدا ۱۲۲ میلیارد تومان اعتبار پیشبینی کرده بود، اما پس از جلسات مشترک مقرر شد بخشی از منابع مالی از محل مسئولیتهای اجتماعی وزارت نفت و بخشی دیگر از اعتبارات استانی تأمین شود.
وی در ادامه همچنین از برخی دستگاهها بهویژه سازمان اوقاف خواست که تکلیف اقدامات خود را مشخص کنند و تاکید کرد مردم باید جایگاه و نقش خود را در روند تحولات بازار داشته باشند و دستگاهها موظفاند پاسخگو باشند.
ادیب زاده افزود: در محدوده بازار، نظارت بر مرمتها بر اساس قوانین حفظ آثار ملی انجام میشود و هیچگاه مانع فعالیت استادکاران سنتی نشدهاند. با این حال، مرمتهای غیرتخصصی و فاقد تجربه که منجر به آسیب بناها میشود مورد تأیید نیست و از شهرداریها خواسته شده تنها افراد متخصص و دارای صلاحیت وارد پروژههای مرمتی شوند.