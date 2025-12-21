پخش زنده
نظارت بر واحدهای صنفی در آخرین روز پاییز و شب یلدا در مرودشت تشدید شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان مرودشت گفت: طرح تشدید نظارت بر واحدهای صنفی همزمان با شب یلدا و افزایش تقاضا برای کالاهای اساسی از جمله مرغ، گوشت، برنج، میوه و شیرینی در این شهرستان تا فردا یکم دی ماه ادامه دارد.
ساسان بهروزی افزود: هدف از اجرای این طرح، کنترل قیمتها، جلوگیری از گران فروشی، کم فروشی و صیانت از حقوق مصرفکنندگان است.
وی بیان کرد: بازرسان اداره به صورت گشتهای مشترک با دستگاههای نظارتی از جمله سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، ادارههای صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و بسیج، واحدهای صنفی را رصد و بر رعایت ضرایب سود مصوب، نصب برچسب قیمت، رعایت اصول بهداشتی، کیفیت کالاها و جلوگیری از تخلفات صنفی نظارت میکنند.
رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان مرودشت گفت: هرگونه تخلف در عرضه و فروش کالاهای اساسی پیگیری و پرونده متخلفان با جدیت رسیدگی میشود.
شهرستان مرودشت در شمال فارس و در فاصله ۴۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.