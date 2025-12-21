پخش زنده
رقابتهای قهرمانی دواتلون آسیا با حضور ورزشکاران ۷ کشور از صبح روز یکشنبه آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،ایران، لبنان، پاکستان، فلسطین، قطر، عراق و افغانستان از کشورهای حاضر در این دوره از رقابتها هستند.
مسابقات دواتلون در محل ورزشگاه آزادی تهران در سه مرحله برگزار میشود. ۵ کیلومتر دو، ۲۰ کیلومتر دوچرخهسواری و در پایان ۲/۵ کیلومتر دو خواهد بود که مسابقات دو در داخل مجموعه ورزشگاه آزادی تهران و دوچرخهسواری در بلوار علی دایی در بیرون مجموعه برگزار خواهد شد.
قرار بود این مسابقات در جزیره کیش برگزار شود که به دلیل نامساعد بودن آب و هوا، تهران میزبانی آن را به عهده گرفت.