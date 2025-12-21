قائم‌مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تأکید بر نقش دوگانه دانشگاه‌ها در نظام علم و فناوری کشور گفت: دانشگاه‌ها علاوه بر پاسخ‌گویی به نیاز‌های صنعت و جامعه، وظیفه دارند در مرز‌های دانش حرکت کنند و تولید علم پایه و نوآورانه را نیز در دستور کار داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مسعود شمس‌بخش با اشاره به میزان اثرگذاری خروجی دانشگاه‌ها در حل مسائل جامعه، افزود: دانشگاه‌ها دو مأموریت پژوهشی مهم بر عهده دارند؛ یک مأموریت، حرکت در مرز‌های دانش و تولید علم است که اساس پیشرفت علمی کشور محسوب می‌شود و مأموریت دیگر، انجام پژوهش‌های کاربردی برای پاسخ به نیاز‌های صنایع، دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف جامعه است.

وی افزود: ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه موضوع جدیدی نیست و از سال‌های گذشته در قالب جلسات مشترک، قوانین و آیین‌نامه‌ها دنبال شده است تا این بخش فعال‌تر و جدی‌تر شود. در سال‌های اخیر نیز تلاش شده با تصویب و پیگیری قوانین مختلف، زمینه اثربخشی بیشتر پژوهش‌های کاربردی فراهم شود.

قائم‌مقام وزیر علوم با تأکید بر حفظ تعادل میان علم کاربردی و علم مرزی تصریح کرد: نباید فراموش کنیم که وظیفه دانشگاه صرفاً تولید علم کاربردی نیست؛ دانشگاه باید در کنار حل مسائل جاری، در تولید دانش و گسترش مرز‌های علم نیز نقش‌آفرین باشد، چرا که این بخش زیربنای فناوری‌های آینده کشور است.