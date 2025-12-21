پخش زنده
فرماندار شهرستان اردبیل گفت:عملیات اجرایی شهرک کشاورزی این شهرستان با سه بخش تخصصی آبزیان، گلخانهای و صنایع تبدیلی، همزمان با دهه فجر در روستای تازهکند شریفآباد آغاز خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل فرزاد قلندری فرماندار شهرستان اردبیل ر جلسه راهاندازی شهرک کشاورزی استان، از آغاز عملیات اجرایی این پروژه بزرگ در دهه فجر امسال خبر داد و اظهار کرد: این شهرک در زمینی به مساحت حدود ۱۶۰ هکتار در روستای تازهکند شریفآباد ایجاد خواهد شد و تمام دستگاههای اجرایی موظف به تسهیل و پشتیبانی از روند اجرای آن هستند.
وی با اشاره به بخشهای تخصصی پیشبینیشده در این شهرک گفت: در این مجموعه، اولین شهرک تخصصی آبزیان و ماهیهای زینتی، شهرک گلخانهای و همچنین شهرک صنایع تبدیلی و تکمیلی محصولات کشاورزی راهاندازی میشود. این پروژه با سرمایهگذاری ویژه، به عنوان یکی از بزرگترین طرحهای استانی در حال پیگیری است.
فرماندار شهرستان اردبیل در ادامه با تأکید بر آمادهسازی بستر مناسب برای سرمایهگذاران افزود: زیرساختهای لازم این شهرک به طور کامل تکمیل خواهد شد و حمایتهای قانونی و اجرایی لازم از تمامی سرمایهگذاران فعال در این حوزه به عمل میآید. این امر زمینهساز تحقق کامل اهداف پروژه در زمان مقرر خواهد بود.
قلندری با یادآوری نقش استان اردبیل به عنوان قطب کشاورزی کشور، یادآور شد: راهاندازی این شهرک کشاورزی از ضروریات توسعه منطقه بوده و تأثیر قابل توجهی در رشد اقتصادی، ایجاد فرصتهای شغلی جدید، رونق بخش کشاورزی و افزایش توان صادراتی استان خواهد داشت.