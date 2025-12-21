رئیس اتاق اصناف استان البرز با اشاره به اینکه سازوکار قیمت‌گذاری کالا‌ها شفاف و مشخص است گفت: بازار شب یلدا به‌طور مستمر رصد می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز ، دادخواه، رئیس اتاق اصناف استان البرز با حضور در برنامه رهیافت با تشریح سازوکار قیمت‌گذاری کالا‌ها و خدمات اظهار کرد: در نظام نظارتی کشور، کالا‌ها در چهار گروه مشخص قیمت‌گذاری می‌شوند و هیچ بخشی از بازار بدون ضابطه و نظارت فعالیت نمی‌کند.

رئیس اتاق اصناف استان البرز به مجری رادیو البرز افزود: کالا‌های گروه اول که شامل اقلام اساسی نظیر روغن خوراکی، شکر و مرغ است، در چارچوب تنظیم بازار کشور قیمت‌گذاری شده و نرخ آنها به‌صورت یکسان در سراسر کشور اعمال می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت اجرای قیمت مصوب در بازار ادامه داد: کالا‌ها و خدمات گروه دوم و سوم از جمله قالیشویی، خشکشویی، آرایشگاه‌ها، خدمات مکانیکی و سایر خدمات صنفی، پس از بررسی‌های کارشناسی در کمیسیون‌های نظارت استان یا شهرستان به تصویب رسیده و به‌عنوان قیمت مصوب در بازار لازم‌الاجرا هستند.

دادخواه بیان کرد: در گروه سوم نیز اتحادیه‌های صنفی با مشارکت انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به تفاهم قیمتی می‌رسند و این نرخ‌ها نیز به‌طور کامل تحت نظارت قرار دارند.

وی درباره گروه چهارم کالا‌ها توضیح داد: واحد‌های تولیدی و صنفی قیمت‌گذاری این گروه را بر اساس ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها انجام داده و موظف‌اند نرخ‌ها را در سامانه ۱۲۴ بارگذاری کنند که پس از تأیید سازمان حمایت، قیمت نهایی بر روی کالا درج می‌شود.

رئیس اتاق اصناف البرز تأکید کرد: نظارت مستمر بر تمامی گروه‌های کالایی به‌ویژه در آستانه شب یلدا انجام می‌شود و در صورت مشاهده تخلف، موضوع از مسیر قانونی پیگیری خواهد شد.