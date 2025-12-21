پخش زنده
امروز: -
معاون ادارهکل کتابخانههای عمومی خراسان جنوبی، از تغییر ساعت کاری کتابخانههای عمومی در فصل زمستان سال ۱۴۰۴ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون ادارهکل کتابخانههای عمومی خراسان جنوبی با بیان اینکه این تغییر در راستای ابلاغ ساعت کاری جدید دستگاههای اجرایی اعمال شده است، گفت: بر این اساس، کتابخانههای دو شیفت شهری در روزهای شنبه تا چهارشنبه در شیفت صبح از ساعت ۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰ و در شیفت عصر از ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۳۰ فعالیت خواهند کرد.
کاظم وفایی افزود: کتابخانههای تکشیفت شهری و روستایی تماموقت نیز در روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه از ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۷:۳۰ و در روزهای سهشنبه و چهارشنبه از ساعت ۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰ فعال خواهند بود.
وی گفت: کتابخانههایی که دارای شیفت شب هستند، مطابق روال گذشته تا ساعت ۲۱ به ارائه خدمات ادامه خواهند داد.