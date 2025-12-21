پخش زنده
انحراف مینی بوس حامل دانش آموزان از جاده و سقوط داخل پل در مسیر ایوانکی به روستای علی آباد ۱۲ مصدوم بر جای گذاشت.
این حادثه ظهر امروز رخ داد و سرنشینان مینی بوس شامل یک راننده و ۱۱ دانش آموز با استفاده از ۵ دستگاه آمبولانس به بیمارستان معتمدی گرمسار منتقل شدند.
کارن یحیایی سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی سمنان گفت : مصدومان بیشتر دچار آسیب های عضلانی و اسکلتی شده اند و بین آنها مصدوم بدحال وجود ندارد .
علت این حادثه در دست بررسی است .