به گفته اداره مدیریت بحران شهر سانفرانسیسکو در ایالت کالیفرنیای آمریکا و شرکت اصلی تأمین کننده برق این شهر، بخش قابل توجهی از سانفرانسیسکو روز گذشته (شنبه) با قطعی برق مواجه شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، خبرگزاری فرانسه، از قطعی گسترده برق در سانفرانسیسکو خبر داد.

اداره مدیریت بحران سانفرانسیسکو در پیامی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد: «قطع برق گسترده، سانفرانسیسکو را تحت تأثیر قرار داده است. لطفا تنها در موارد تهدید جان خود با شماره فوریت‌ها تماس بگیرید، از سفر‌های غیرضروری خودداری کنید، چراغ‌های راهنمایی از کار افتاده را مانند تقاطع چهارطرفه در نظر بگیرید، در‌های یخچال و فریزر را بسته نگه دارید و برای جلوگیری از نوسان برق، وسایل برقی بزرگ را خاموش کنید.»

بر اساس اعلام شرکت پاسیفیک گَس اَند الکتریک، این خاموشی حدود ۱۳۰ هزار نفر از ساکنان این شهر در ایالت کالیفرنیا با جمعیتی حدود ۸۰۰ هزار نفر را تحت تأثیر قرار داده است.

این قطعی برق باعث ترافیک سنگین شد و برخی از کسب‌وکار‌ها را موقت وادار به تعطیلی کرد.