معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی گیلان از اعزام مشمولان عادی، دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و دکترا به مراکز آموزشی روز دوشنبه اول دی ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ اسماعیل رجب‌زاده با بیان اینکه اعزام انفرادی مشمولان صرفاٌ تا شعاع ۳۰۰ کیلومتری از محل سکونت تا مرکز آموزش است گفت: در صورت استقرار مرکز آموزش در فاصله بیش از ۳۰۰ کیلومتری تا محل تجمع وظیفه عمومی، اعزام مشمول بصورت تمرکزی و توسط وظیفه عمومی انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه ضرورت دارد مشمولان نسبت به کنترل برگه محل مراجعه اقدام کنند افزود: آن دسته از مشمولانی که در برگه محل مراجعه معاونت وظیفه عمومی قید شده است، ساعت ۷ اول دی ۱۴۰۴ برای اعزام با اتوبوس‌های تعیین شده بدون همراه، در معاونت وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی گیلان به نشانی رشت، بلوار فاتحان نبل الزهرا، کیلومتر ۳ جاده رشت به قزوین، جنب پلیس راهنمایی و رانندگی حضور داشته باشند.

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی گیلان گفت: بقیه مشمولان با رعایت بازه زمانی تعیین شده به مراکز آموزش نیرو‌های مسلح به صورت خود معرف مراجعه کنند.

سرهنگ اسماعیل رجب‌زاده با تاکید بر حضور به موقع و توجه نکردن به شایعات پخش شده در فضای مجازی افزود: در مراکز آموزش تمهیدات لازم برای پذیرش مشمولان اتخاذ شد است.