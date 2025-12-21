به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ معاون عملیاتی فرماندهی انتظامی آذربایجان‌غربی در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به عملکرد پلیس در سال جاری گفت: تعداد اخبار عملیاتی پلیس بیش از ۱۷ درصد افزایش یافته که بیانگر حضور مؤثر پلیس در صحنه و انجام مأموریت‌های عملیاتی است.

سرهنگ کیومرث پاکدل، یادآورشد: در حوزه مشاوره و راهنمایی مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، نیز در سال‌جاری افزایش در این بخش ثبت شده است.

وی با اشاره به اینکه همکاران پلیس در کوتاه‌ترین زمان ممکن در محل حاضر می‌شوند، گفت: متوسط زمان حضور نیرو‌های پلیس استان در صحنه حوادث حدود ۱۵ دقیقه است.

پاکدل افزود: کمک‌رسانی به مردم آسیب‌دیده از جمله وظایف مهم مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به شمار می‌رود.

معاون عملیاتی انتظامی استان به سامانه‌های فعال در مرکز فوریت‌ها اشاره کرد و افزود: سامانه مربوط به سد معبر در هشت ماهه سال جاری با رشد ۱۵۸ درصدی مواجه بوده است.

وی افزود: سامانه «مها» نیز در اختیار شهروندان قرار دارد که افراد می‌توانند آن را در منازل، باغ‌ها و مغازه‌ها نصب کنند و در صورت دریافت هشدار از سنسور‌های حرکتی، به‌صورت مستقیم با پلیس ارتباط برقرار شود.

معاون عملیاتی انتظامی استان افزود: امروز پلیس خادم ملت است و در مسیر دفاع از ارزش‌های اسلامی و صیانت از حق و حقوق مردم، به شهروندان خدمت‌رسانی می‌کند.