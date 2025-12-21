پخش زنده
تا روز سه شنبه جوی پایدار همراه با مه در شهرهای آبادان و خرمشهر پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: بررسی نقشههای پیش یابی هواشناسی تا روز سهشنبه جوی پایدار را نشان میدهد که در این ایام پدیده غالب مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی بویژه در جادههای مواصلاتی و افزایش آلاینده در شهرهای صنعتی استان میباشد.
محمد سبزه زاری افزود: تا فردا ماندگاری توده هوای سرد و وقوع دماهای صفر، زیرصفر و یخ زدگی سطح زمین در مناطق مرتفع شرقی و شمالی مورد انتظار است.
او ادامه داد: موج ضعیفی از اواخر روز سه شنبه استان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.