به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی تا روز سه‌شنبه جوی پایدار را نشان می‌دهد که در این ایام پدیده غالب مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی بویژه در جاده‌های مواصلاتی و افزایش آلاینده در شهر‌های صنعتی استان می‌باشد.

محمد سبزه زاری افزود: تا فردا ماندگاری توده هوای سرد و وقوع دما‌های صفر، زیرصفر و یخ زدگی سطح زمین در مناطق مرتفع شرقی و شمالی مورد انتظار است.

او ادامه داد: موج ضعیفی از اواخر روز سه شنبه استان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.