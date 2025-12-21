پخش زنده
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از اجرای گسترده طرح مسکن محرومان در سراسر کشور خبر داد و گفت: تاکنون ساخت ۱۳ هزار واحد مسکونی در قالب تفاهمنامه با سازمان ملی زمین و مسکن آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بخشی از اقدامات این بنیاد در حوزه نهضت ملی مسکن را تشریح کرد.
حمیدرضا سهرابی با اشاره به اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، مسکن محرومان را از اولویتهای اصلی بنیاد عنوان کرد.
به گفته معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، هماکنون حدود ۱۵ هزار واحد مسکن محرومان توسط بنیاد مسکن در نقاط مختلف کشور در حال ساخت است.
حمیدرضا سهرابی افزود: از این تعداد، ۱۳ هزار واحد در قالب تفاهمنامه با سازمان ملی زمین و مسکن اجرا میشود.
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی افزود: این واحدها در اراضی تأمینشده از سوی سازمان ملی زمین و مسکن احداث میشوند.
حمیدرضا سهرابی افزود: خارج از این تفاهمنامه نیز حدود هزار و ۴۰۰ واحد در اراضی متعلق به بنیاد مسکن در حال اجراست.
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، تعداد واحدهای شهری بنیادساز در قالب نهضت ملی مسکن را ۲۲۲ هزار واحد و میانگین پیشرفت فیزیکی این طرح ها را حدود ۶۰ درصد اعلام کرد.
به گفته حمیدرضا سهرابی، روند ساخت در اغلب پروژهها فعال و مستمر است.
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در پایان به وجود برخی مشکلات در پرداخت تسهیلات اشاره و ابراز امیدواری کرد: این موانع بهزودی برطرف شود.