کارگاه آموزشی «موت کورت» با محوریت بررسی جرم آدمربایی در بادرود برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رییس حوزه قضایی بادرود گفت: در این کارگاه آموزشی، ابعاد مختلف و ارکان قانونی جرم آدمربایی، روند رسیدگی قضایی به این جرم و همچنین نقش آگاهی عمومی در پیشگیری و کاهش وقوع آن بررسی شد.
علی نهادی کاشانی افزود: این نوع دادگاه مجازی و شبیه سازی شده و برگزاری کارگاههای علمی و عملی از جمله «موت کورت» در ارتقای سطح دانش حقوقی دانشجویان و افزایش آگاهی عمومی جامعه بسیار مؤثر است.