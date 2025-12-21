بزرگراه شهید بروجردی به طول ۵ کیلومتر است که قطعه دو آن در امتداد شرقی و قطعه نخست آن به طول ۱.۲ کیلومتر در حدفاصل بلوار الغدیر تا شمال بلوار بهار، امروز افتتاح و به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی صداقتی، مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران گفت: در بخش مسیر اصلی پروژه شهید بروجردی بعد از رفع آخرین معارض تاسیساتی که لوله گاز ۱۲ اینچی است، ظرف سه ماه آینده این طرح تکمیل و به بهره‌برداری می‌رسد.

صداقتی تصریح کرد: امروز بازگشایی دوم و سوم پروژه بروجردی که بخش دوم شامل قسمتی از تندرو پروژه به طول ۶۰۰ متر و قسمتی از کندرو به طول ۴۵۰ متر که درواقع حد فاصل خیابان الغدیر تا پل باغ انگوری در قسمت جنوب است، انجام شد.