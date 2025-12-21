روابط عمومی لشکر ۸۴ پیاده لرستان اعلام کرد:انفجار امروز خرم‌آباد ناشی از خنثی سازی و امحای ایمن مهمات تاریخ مصرف گذشته و قدیمی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان،روابط‌عمومی لشکر ۸۴ پیاده استان لرستان اعلام کرد:انفجارهای شنیده‌ شده امروز در خرم‌آباد، مربوط به احرای برنامه ی امحای ایمن مهمات تاریخ مصرف گذشته بوده است.

امحای مهمات تاریخ‌گذشته توسط تیم چک و خنثی لشکر هر ساله از اواخر پاییز تا اواخر اسفند انجام می‌شود.

این فرایند امسال در ساعات ۱۰ تا ۱۴ رخ خواهد داد و در صورت شنیده شدن صدای انفجار ،شهروندان هیچ گونه نگرانی در این خصوص نداشته باشند.