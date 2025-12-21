به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون هنری و سینمایی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گفت: مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی به فاصله یک هفته از برگزاری نوزدهمین دوره جشنواره سینماحقیقت، نمایش منتخبی از آثار این جشنواره را در ۴۱ شهر آغاز کرده و شهرکرد برای نخستین بار در هفته دوم دی ۱۴۰۴ میزبان این رویداد سینمایی است.

ایمان اعتدالی افزود: بر اساس جدول اعلام شده، پردیس سینمایی غدیر شهرکرد در روز‌های هفتم و هشتم دی، ۱۲ فیلم مستند و شاخص حاضر در بخش‌های پایانی جشنواره سینماحقیقت را برای علاقه‌مندان به نمایش می‌گذارد.

وی با اشاره به اینکه آثار منتخب این جشنواره در روز‌های در نظر گرفته شده در ۲ نوبت عصر و در ساعات ۱۶ و ۱۸ اکران می‌شود، گفت: فیلم‌های مستند کوتاه، ساخته هنرمندان چهارمحال و بختیاری نیز در فهرست نمایش استانی جشنواره سینماحقیقت قرار دارد.

اعتدالی یادآور شد: در روز هفتم دی از ساعت ۱۶ علاوه بر نمایش فیلم‌های مستند «کوروش» به کارگردانی سپیده سپهی، «دیدار بلوط» به کارگردانی فرهاد ورهرام، «دخترک» به کارگردانی فرزاد رضایی و «فصل انگور» به کارگردانی ابراهیم حصاری، مستند کوتاه «آخرین کلک» ساخته عباس رفیعی ارجنکی هنرمند فیلمساز استان نیز در پردیس سینمایی غدیر به روی پرده خواهد رفت.

معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری افزود: در همین روز و از ساعت ۱۸، «رویای ناتمام» به کارگردانی سارا طالبیان به عنوان یک مستند بلند و همچنین فیلم «موسیلی» به کارگردانی الهه اذکاری به عنوان یک مستند کوتاه به نمایش گذاشته می‌شود.

وی درباره آثاری که هشتم دی در شهرکرد اکران می‌شود نیز اظهار داشت: علاقه‌مندان به سینمای مستند در این روز می‌توانند از ساعت ۱۶ علاوه بر تماشای مستند بلند «بال‌های آوازخوان» به کارگردانی هیمن خالدی، نمایش آخرین ساخته آرمان قلی‌پور دیگر هنرمند فیلمساز استان را با نام «جایی برای ایستادن» نظاره‌گر باشند.

اعتدالی همچنین از «کابوک» به کارگردانی جعفر صادقی، «در معرکه» به کارگردانی وحید فرجی و «صغری رئیس» به کارگردانی سید صادق کاظمی به عنوان دیگر آثار منتخب جشنواره سینماحقیقت برای اکران در ساعت ۱۸ روز هشتم دی در پردیس سینمایی غدیر شهرکرد نام برد.

وی نمایش فیلم‌های مستند جشنواره سینماحقیقت را فرصتی برای آشنایی مخاطبان و علاقه‌مندان به هنر هفتم با تازه‌ترین دستاورد‌های سینمای مستند کشور دانست و گفت: با توجه به حضور فعال سینماگران چهارمحال و بختیاری در تولید فیلم‌های مستند، این رویداد می‌تواند به عاملی برای ایجاد و تقویت پیوند میان تولیدکنندگان آثار مستند و تماشاگران باشد.

گفتی است، نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت»، روز‌های ۱۹ تا ۲۵ آذر با دبیری محمد حمیدی مقدم در پردیس ملت تهران برگزار شد.