

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار مازندران گفت:در راستای مدیریت بهینه مصرف انرژی و حفظ پایداری شبکه سراسری برق و گاز کشور و با هدف تأمین آسایش مردم و با هدف رعایت اصل صرفه‌جویی، ساعت کار کلیه دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها، نهاد‌های عمومی دولتی و غیردولتی، شهرداری‌ها و بانک‌های استان از اول دی‌ماه تا ۱۵ فرودین سال ۱۴۰۵ از ساعت ۸صبح تا ۱۴ است

عیسی قاسمی طوسی با بیان اینکه این تصمیم به منظور بهبود مدیریت زمان و افزایش بهره‌وری در فعالیت‌های اداری اتخاذ شده است، افزود: ساعات آغاز به کار واحد‌های آموزشی، بهداشتی و درمانی، مدارس، دانشگاه‌ها و شعب بانک‌ها بر اساس مصوبات قبلی هیئت وزیران اجرا می‌شود و مشمول این تغییر نیست.

معاون استاندار افزود: بقیه ساعات کار موضوع ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با تمهیدات لازم و با دورکاری، جبران خواهد شد.

وی افزود: ساعت کاری بانک‌های استان نیز براساس قوانین شورای هماهنگی بانک‌ها خواهد بود و در روز‌های پنجشنبه نیز به‌صورت شعب کشیک به ارائه خدمات ضروری بانکی به شهروندان خواهند پرداخت.

قاسمی طوسی خاطرنشان کرد: دانش‌آموزان طبق تقویم آموزشی وزارت آموزش و پرورش در مدارس حضور خواهند داشت و هیچ تغییری در برنامه‌های آموزشی ایجاد نشده است.

معاون استاندار در ادامه با تأکید بر الزامات مصرف انرژی، تصریح کرد: همه دستگاه‌های اجرایی به جز بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی موظفند که تجهیزات گرمایشی و روشنایی را بر اساس ساعات اعلام‌شده، مدیریت کنند و استفاده از وسایل گرمایشی مازاد در ساختمان‌های دولتی، ممنوع است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران در پایان تأکید کرد: مدیران در دستگاه‌ها مکلفند به‌گونه‌ای نظارت و برنامه‌ریزی کنند که اجرای این بخشنامه هیچ خللی در پاسخ گفتن و ارائه خدمات به مردم، ایجاد نکند و مسئولیت اجرای آن بر عهده بالاترین مقام آن دستگاه اجرایی است.

معاون استاندار با تأکید بر اینکه، تغییر در ساعت کاری با توجه به اقتضائات و شرایط کشور، حسب مورد اطلاع‌رسانی خواهد شد، افزود: انتظار می‌رود تمامی مدیران و مسئولان با جدیت به این دستورالعمل عمل کنند تا اهداف مورد نظر محقق شود.