به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سرهنگ محمدمهدی جعفری بیان کرد: در راستای اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و مقابله قاطع با قاچاقچیان مواد مخدر و هم چنین قاچاق کالا با هماهنگی موثر دستگاه قضایی و شخص مدیرکل دادگستری استان، در عملیات‌های هدفمند و اطلاعات‌محور، محموله موادمخدر تریاک با مقدار تقریبی ۳۱ کیلوگرم و همچنین محوله کالای قاچاق سیگار به ارزش ۲۵ میلیارد ریال در محور‌های مواصلاتی استان کشف شد.

وی افزود: در جریان این اقدامات، تعداد ۴ نفر از متهمان و عوامل اصلی شناسایی و دستگیر و سه دستگاه خودرو توقیف شد.

سرهنگ جعفری گفت: این موفقیت‌ها نتیجه حمایت قاطع دستگاه قضایی، تسریع در صدور احکام و هماهنگی کامل میان ضابطان و مراجع قضایی بوده است.