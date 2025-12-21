پخش زنده
امروز: -
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان از کشف و توقیف محموله مواد مخدر تریاک با مقدار تقریبی ۳۱ کیلوگرم و همچنین محوله کالای قاچاق سیگار به ارزش ۲۵ میلیارد ریال در محورهای مواصلاتی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سرهنگ محمدمهدی جعفری بیان کرد: در راستای اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و مقابله قاطع با قاچاقچیان مواد مخدر و هم چنین قاچاق کالا با هماهنگی موثر دستگاه قضایی و شخص مدیرکل دادگستری استان، در عملیاتهای هدفمند و اطلاعاتمحور، محموله موادمخدر تریاک با مقدار تقریبی ۳۱ کیلوگرم و همچنین محوله کالای قاچاق سیگار به ارزش ۲۵ میلیارد ریال در محورهای مواصلاتی استان کشف شد.
وی افزود: در جریان این اقدامات، تعداد ۴ نفر از متهمان و عوامل اصلی شناسایی و دستگیر و سه دستگاه خودرو توقیف شد.
سرهنگ جعفری گفت: این موفقیتها نتیجه حمایت قاطع دستگاه قضایی، تسریع در صدور احکام و هماهنگی کامل میان ضابطان و مراجع قضایی بوده است.