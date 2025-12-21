ماه رجب فرصتی برای خودسازی برای ورودی آگاهانه و مخلصانه به ماه معظم شعبان و ماه ضیافت الرحمان ماه مبارک رمضان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رجب ماه خانه تکانی دل هاست، ماه خداست ماه زدودن غبار تیرگی از روح و جان و سرآغاز انس و الفتی جانانه با معشوق و معبود هستی است.

ولادت امام محمد باقر علیه السلام زینت بخش نخستین روز از ماه مبارک رجب است.

از جمله مناسبت‌های معنوی این ماه می‌توانیم به ایام البیض، ولادت امیرمومنان علی بن ابی طالب (علیه السلام) و بعثت پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله وسلم) اشاره کنیم.

در آموزه‌های دینی چه زیبا آمده است که ماه رجب "ماه خدا" ماه شعبان "ماه پیامبر (ص) " و ماه مبارک رمضان "ماه امت" است.

