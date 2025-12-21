به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سرهنگ فخرالدین رستم پور در تشریح این خبر اظهار داشت: در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی و مبارزه بی امان با سوداگران مرگ، در پی کسب خبری مبنی بر تهیه و توزیع مواد مخدر توسط افرادی معلوم، رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان قرار گرفت.

وی تصریح کرد: برابر هماهنگی با مراجع قضایی، در بازرسی از مخفیگاه توزیع کنندگان در یکی از محلات شهرستان، مقدار ۱۰ کیلو گرم مواد مخدر از نوع تریاک را از یکدستگاه کشف و ضبط و دو نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع قضایی گردید.

سرهنگ رستم پور در پایان با بیان اینکه مبارزه بی امان با مواد مخدر به صورت ویژه در دستور کار این فرماندهی قرار دارد، از شهروندان خواست:ضمن مراقبت از فرزندان خود بویژه قشر نوجوان در صورت شناسایی عاملان سودجو مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام دارند و همچنین شماره تلفن ۱۹۷ پلیس آماده دریافت نظرات پیشنهادات و تقدیر شما همشهریان عزیز از عملکرد پلیس می‌باشد.