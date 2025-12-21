نظارت بر بازار مقطعی نیست
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز با تأکید بر لزوم تداوم نظارتها بر بازار گفت: نظارت بر بازار مقطعی نیست و کنترل و نظارت بر قیمتها محدود به ایام خاص و مناسبتها نمی شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز
، سلیمان رزاقی با حضور در برنامه رادیویی رهیافت گفت: کنترل و نظارت بر قیمتها نباید صرفاً به ایام خاص و مناسبتها محدود شود، چرا که فروکشکردن نظارتها پس از این ایام، مانع شکلگیری رفتار پایدار و منظم در بازار میشود.
وی با اشاره به تشدید بازرسیها در آستانه شب یلدا به مجری برنامه رهیافت افزود: گشتهای مشترک تعزیرات حکومتی با همکاری دستگاههای نظارتی بهصورت مستمر در سطح بازار فعال هستند و با هرگونه تخلف از جمله گرانفروشی، عدم رعایت ضوابط قیمتگذاری و اجحاف در حق مصرفکننده برخورد قانونی و فوری انجام خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز در برنامه زنده رادیو البرز تصریح کرد: در مواردی که قیمتگذاری کالاها و خدمات بر اساس ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمتها انجام نشده باشد یا شکایت مردمی دریافت شود، موضوع مجدداً مورد بررسی کارشناسی قرار میگیرد و در صورت احراز تخلف، علاوه بر اصلاح قیمت، اعمال حکم تعزیراتی نیز در دستور کار خواهد بود.
رزاقی در پایان این نشست رادیویی با موضوع نظارت بر بازار از مردم خواست با گزارش تخلفات، مجموعه تعزیرات حکومتی را در ایجاد آرامش، شفافیت و اعتماد در بازار همراهی کنند.