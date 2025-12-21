پخش زنده
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فیروزکوه از اجرای گشت و پایش شبانه واحدهای صنعتی این شهرستان با هدف پیشگیری از آلودگیهای زیستمحیطی و صیانت از منابع آب و خاک خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرشاد فیروزنیا با اعلام این خبر گفت: در راستای نظارت مؤثر بر عملکرد واحدهای صنعتی و پیشگیری از هرگونه آلودگی زیست محیطی، گشت و پایش شبانه صنایع منطقه با حضور کارشناسان این اداره انجام شد.
وی افزود: در جریان این پایش، وضعیت سیستم های تصفیه فاضلاب واحدهای صنعتی مورد بررسی قرار گرفت و از پساب خروجی صنایع مشمول، به منظور ارزیابی میزان انطباق با استانداردهای زیست محیطی، نمونه برداری انجام شد.
فیروزنیا با تأکید بر اهمیت پایش های مستمر تصریح کرد: این گشت های شبانه با هدف جلوگیری از تخلیه غیرمجاز پساب، کنترل مستمر عملکرد واحدهای صنعتی و اطمینان از رعایت ضوابط و استانداردهای زیست محیطی، به صورت منظم در دستور کار اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قرار دارد.
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فیروزکوه در پایان خاطرنشان کرد: برخورد قانونی با واحدهای متخلف و استمرار نظارت ها، از اولویت های اصلی این اداره در راستای حفاظت از منابع طبیعی و سلامت شهروندان است.