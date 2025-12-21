به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران از توزیع بیش از ۹۰ هزار تن نهاده دامی در این استان خبر داد.

اسدالله تیموری یانسری با اعلام این خبر گفت: در دو هفته اخیر و با توجه به گشایش‌هایی که در نظام توزیع نهاده‌ها در کشور ایجاد شد، استان مازندران نیز از سبد نهاده‌های یارانه‌ای کشور برخوردار شد.

وی افزود: در این مدت، بیش از ۹۰ هزار تن ذرت و سایر نهاده‌های دامی در استان خریداری و میان بهره‌برداران بخش دام و طیور توزیع شده است.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به وضعیت تولید در بخش طیور اظهار داشت: تاکنون ۱۷ میلیون قطعه جوجه‌ریزی در استان انجام شده که نویدبخش روزهای مطلوب برای صنعت طیور مازندران است.

تیموری تأکید کرد: تأمین به‌موقع نهاده‌های دامی نقش مؤثری در پایداری تولید، حمایت از تولیدکنندگان و تنظیم بازار محصولات دامی و طیور استان دارد.