به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ امیر وهاب‌زاده با اعلام اینکه ماموران کلانتری ۱۴ حین کنترل خودرو‌های عبوری در محدوده منطقه آزاد انزلی به یک دستگاه خودروی دستگاه‌ام وی‌ام مشکوک شده و آن را برای بررسی متوقف کردند گفت: در بازرسی از این خودرو، ۶۰ بسته شکلات خارجی قاچاق کشف شد.

وی از معرفی متهم ۶۰ ساله این پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی اشاره کرد و افزود: کارشناسان ارزش این محموله قاچاق را ۴۲۰ میلیون ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرانزلی با بیان تداوم طرح‌های مبارزه با قاچاق کالا در سطح شهرستان بندرانزلی خاطرنشان کرد: شهروندان به منظور مبارزه هدفمند پلیس با پدیده نابهنجار قاچاق، می‌توانند در صورت مشاهده فعالیت چنین خودرو‌هایی در حمل کالای قاچاق و تردد آنها در سطح محور‌های مواصلاتی، موضوع را برای بررسی تخصصی، از طریق سامانه تلفنی ۱۱۰ به پلیس گزارش کنند.