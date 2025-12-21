پخش زنده
مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی بر پایداری تولید گاز در ۱۳ پالایشگاه پارس جنوبی و ضرورت صرفهجویی همگانی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ همزمان با ورود سامانههای سرد و بارشی به کشور و افزایش مصرف گاز در بخشهای خانگی، تجاری و صنعتی، مجتمع گاز پارس جنوبی با آمادگی کامل در تمامی بخشهای عملیاتی و پشتیبانی، تولید پایدار گاز را تضمین کرده است.
مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی با اشاره به تشدید سرما در روزهای پیشرو اظهار داشت: با توجه به شرایط جوی حاکم بر کشور و افزایش مصرف گاز، تمامی پالایشگاههای سیزدهگانه پارس جنوبی در حالت آمادهباش کامل قرار دارند و با تلاش شبانهروزی کارکنان متخصص و متعهد این مجتمع، روند تولید گاز کاملاً پایدار و بدون وقفه در حال انجام است.
غلام عباس حسینی افزود: مجتمع گاز پارس جنوبی بهعنوان بزرگترین قطب تولید گاز کشور، نقش کلیدی در تأمین پایدار انرژی بهویژه در فصل زمستان دارد و خوشبختانه با برنامهریزی دقیق، تعمیرات پیشگیرانه، تأمین بهموقع تجهیزات و هماهنگی مستمر میان واحدهای عملیاتی و پشتیبانی، شرایط لازم برای عبور ایمن از روزهای سرد فراهم شده است.
مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی با تأکید بر نقش مهم مردم در مدیریت مصرف انرژی گفت: هرچند کارکنان صنعت گاز با تمام توان در مسیر تأمین پایدار گاز کشور تلاش میکنند، اما عبور موفق از پیک مصرف زمستانی بدون همراهی و همکاری هموطنان امکانپذیر نیست. رعایت الگوی مصرف، تنظیم دمای وسایل گرمایشی، عایقبندی مناسب منازل و پرهیز از مصارف غیرضروری، نقش مؤثری در پایداری شبکه گازرسانی کشور دارد.