به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛معاون قضایی اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان با بیان این که در چند هفته گذشته با توجه به افزایش قیمت‌ها در محصولات لبنی تیمی از تعزیرات حکومتی مرکز استان وضعیت بازار را مورد رصد و پایش قرار دادندگفتی: یکی از برند‌های تامین کننده لبنیات در نصف جهان به تعزیرات فراخوانده و مقرر شد ۴ محصول سبد حمایتی را با قیمت تعرفه دولتی وارد بازار کند.

براتعلی صالحی افزود: متولی نظارت و تولید فرآورده‌های لبنی به خصوص شیر با سازمان جهاد کشاورزی است که میزان تولید و مصرف استان را باید ارزیابی و پیگیر الزام کارخانجات برای تولید فرآورده‌ها و نیاز بازاربه ۴ محصول حمایتی که تکلیف قانونی است.

وی گفت: کمبود در تامین نهاده‌های های دامی که خوراک روزانه دامپروران برای تولید شیر خام نیز در ایجاد مشکلات این روز‌ها بی تاثیر نبوده است.

مدیر کارخانه لبنی اصفهان هم گفت: مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار، قیمت شیر خام را به ۲۹،۵۰۰ تومان کاهش داد تا لبنیات ارزان شود.

گرجی افزود: این کارخانه لبنیات آماده کاهش قیمت‌ها هست.

او از دولت خواست نهاده‌های دامی را تامین کند