رئیس مرکز کنترل شبکه راهبری گاز کشور اعلام کرد: مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری در ۲۴ ساعت گذشته به ۶۶۰ میلیون مترمکعب رسیده و با ادامه سرما احتمال افزایش این رقم در روز‌های آینده وجود دارد.

خبرگزاری صدا و سیما، به گزارشرئیس مرکز کنترل شبکه راهبری گاز کشور، در ارتباط زنده تلویزیونی با اشاره به افزایش مصرف گاز در روز‌های اخیر گفت: از حدود ۲۴ آذرماه و با ورود موج سرما به کشور، میزان مصرف گاز از مرز ۶۰۰ میلیون مترمکعب در روز عبور کرد، به‌طوری‌که در ۲۴ ساعت گذشته مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری به ۶۶۰ میلیون مترمکعب رسید.

غلامرضا کوشکی افزود: پیش‌بینی شده بود که مصرف گاز در این هفته افزایش یابد، اما روند مصرف به این میزان محدود نمی‌شود و برآورد‌ها نشان می‌دهد با تداوم هوای سرد در روز‌های آینده، مصرف گاز از رقم ۶۶۰ میلیون مترمکعب نیز فراتر خواهد رفت.

رئیس مرکز کنترل شبکه راهبری گاز کشور با بیان اینکه این میزان مصرف حدود ۷۶ درصد از کل تولید گاز کشور را به خود اختصاص داده است، تصریح کرد: برای تأمین پایدار گاز در بخش خانگی و تجاری، ناچار هستیم مصرف گاز در سایر بخش‌ها از جمله صنایع، بخش‌های مولد و نیروگاه‌ها را مدیریت و محدود کنیم تا پایداری شبکه گاز کشور حفظ شود.

غلامرضا کوشکی با اشاره به تمرکز موج سرما در شمال کشور اظهار کرد: در استان‌های گلستان، خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی، به‌دلیل شدت سرما، میزان مصرف گاز نسبت به وضعیت فعلی افزایش خواهد یافت.

وی در پایان از همه هموطنان درخواست کرد در روز‌های سرد سال با مدیریت مصرف در منازل و محیط‌های کاری همکاری کنند تا پایداری شبکه گاز در سراسر کشور حفظ شود و هیچ نقطه‌ای از کشور با افت فشار یا قطع گاز مواجه نشود.