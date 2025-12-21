به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید محمد حسن جوادزاده گفت: در پی بارش‌های یک هفته اخیر، ۴ هزار و ۲۲۲ گزارش قطعی ارتباط در استان‌های مختلف اعلام شده بود که ۳ هزار و ۶۱۶ مورد آن با فوریت پیگیری و رفع شد و اقدامات کمیته‌های مدیریت بحران برای بازیابی ارتباطات در ۴۷۳ مسیر ارتباطی باقیمانده ادامه دارد.

دبیر کمیته مدیریت بحران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: در طی یک هفته گذشته با اعلام آماده باش ستاد فرماندهی مدیریت بحران کشور در استان‌های جنوبی هرمزگان، فارس، کرمان، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد، یزد و همچنین دو استان خراسان رضوی و خراسان جنوبی، کمیته‌های مدیریت بحران استانی، تیم‌های عملیاتی اپراتور‌ها و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات ارتباطی با هدف حفظ پایداری و تداوم خدمات ارتباطی به مردم، اقدامات پیشگیرانه و عملیاتی را آغاز کردند.

وی با اشاره به حضور مستمر نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ستاد مدیریت بحران گفت: یک هزار و ۵۴ نفر از کارکنان و نیرو‌های عملیاتی حوزه ارتباطات در طول مدت بارندگی‌ها بویژه در ایام تعطیل، اقدامات لازم را برای پیشگیری از قطع ارتباطات و تسریع در بازیابی شبکه‌ها انجام داده‌اند.

جوادزاده عمده قطعی‌های رخ داده را ناشی از قطع برق عنوان و تصریح کرد: علاوه بر این در پی سنگینی بارش برف و باران، ۲۶ مسیر زیرساختی فیبر نوری دچار آسیب شده که ۲۱ مسیر با تلاش شبانه روزی تیم‌های عملیاتی، ترمیم و بازیابی شده و پیگیری برای رفع مشکل ۵ مسیر باقیمانده ادامه دارد.

دبیر کمیته مدیریت بحران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در تشریح اقدامات پیشگیرانه گفت: در راستای اقدامات پیشگیرانه، ۱۶ میلیون پیام هشدار برای مشترکان تلفن همراه در استان‌های هرمزگان، فارس، کرمان، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد ارسال شد.

جواد زاده تاکید کرد: با استمرار پایش وضعیت، حضور میدانی نیرو‌های عملیاتی و بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌ها، حفظ پایداری ارتباطات و ارائه خدمات مطلوب به مردم با جدیت در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دنبال می‌شود.