هنرمند معرقکار کیش، تابلوی معرق شب یلدا را با استفاده از چوبهای خودرنگ ایرانی خلق کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، کیومرث صیاد، خالق این اثر علاقهمندی به آیینهای کهن ایرانی و شب یلدا را انگیزه اصلی اش خلق اثر شب یلدا اعلام کرد.
او با اشاره به اینکه طراحی و ساخت تابلو از سال ۱۳۹۱ آغاز شد، گفت: طرح اولیه آن متعلق به مرحوم استاد حمیدی، از هنرمندان شاخص سبک نقاشی قهوهخانهای است.
کیومرث صیاد،افزود: اثر معرق در حدود شش ماه به طول کشید و بهدلیل اشتغال روزانه، ساخت آن شب ها و در اوقات فراغت انجام میشد.
هنرمند معرقکار کیش با اشاره به ویژگیهای فنی اثر شب یلدا، گفت: در ساخت تابلو بیش از هزار قطعه چوب از انواع ایرانی گردو، کرات، ممرز، سنجد، عناب، توت، گلابی، پرتقال و نارنج بههمراه تعدادی چوب خودرنگ خارجی استفاده شده است.
کیومر ث صیاد، گفت: هیچگونه رنگ یا طراحی با قلم در این اثر استفاده نشده و تمامی رنگها طبیعی و برگرفته از بافت چوبها است و هر خطی که در تابلو دیده میشود، حاصل برش اره و اجرای دقیق قطعات معرق است.
او هدف از خلق اثر شب یلدا را ایجاد حس شادی و پیوند با فرهنگ ایرانی شب یلدا برشمرد و گفت: امیدوارم این تابلو بتواند سهم کوچکی در شادی مردم، بهویژه ساکنان و گردشگران داشته باشد.