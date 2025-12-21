به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، کیومرث صیاد، خالق این اثر علاقه‌مندی به آیین‌های کهن ایرانی و شب یلدا را انگیزه اصلی اش خلق اثر شب یلدا اعلام کرد.

او با اشاره به اینکه طراحی و ساخت تابلو از سال ۱۳۹۱ آغاز شد، گفت: طرح اولیه آن متعلق به مرحوم استاد حمیدی، از هنرمندان شاخص سبک نقاشی قهوه‌خانه‌ای است.

کیومرث صیاد،افزود: اثر معرق در حدود شش ماه به طول کشید و به‌دلیل اشتغال روزانه، ساخت آن شب ها و در اوقات فراغت انجام می‌شد.

هنرمند معرق‌کار کیش با اشاره به ویژگی‌های فنی اثر شب یلدا، گفت: در ساخت تابلو بیش از هزار قطعه چوب از انواع ایرانی گردو، کرات، ممرز، سنجد، عناب، توت، گلابی، پرتقال و نارنج به‌همراه تعدادی چوب خودرنگ خارجی استفاده شده است.

کیومر ث صیاد، گفت: هیچ‌گونه رنگ یا طراحی با قلم در این اثر استفاده نشده و تمامی رنگ‌ها طبیعی و برگرفته از بافت چوب‌ها است و هر خطی که در تابلو دیده می‌شود، حاصل برش اره و اجرای دقیق قطعات معرق است.

او هدف از خلق اثر شب یلدا را ایجاد حس شادی و پیوند با فرهنگ ایرانی شب یلدا برشمرد و گفت: امیدوارم این تابلو بتواند سهم کوچکی در شادی مردم، به‌ویژه ساکنان و گردشگران داشته باشد.