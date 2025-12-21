مردم فرهنگ‌دوست و همیار پیرانشهر، با الهام از سنت دیرینه تعاون و در پرتو درک شرایط جامعه، امسال آیین شب چله را در قالب حرکت نوینی احیا کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مردم فرهنگ‌دوست و همیار پیرانشهر، با الهام از سنت دیرینه تعاون و در پرتو درک شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه، امسال آیین شب چله را در قالب حرکت نوینی احیا کردند. در این رهگذر، خانواده‌ها با نگاهی مسئولانه‌تر و همدلانه‌تر، مهمانی‌های طولانی‌ترین شب سال را با محوریت کمک به میزبان و حمایت از یکدیگر سامان دادند.

گفت‌و‌گو با شهروندان این خطه از جنوب آذربایجان غربی نشان می‌دهد که گرانی فزاینده اقلام خوراکی سنتی یلدا از قبیل هندوانه، آجیل و میوه، نه تنها موجب کمرنگ شدن این آیین نشده، که برعکس، با تقویت روحیه همبستگی، شکل عمیق‌تری به آن بخشیده است. در این شیوه جدید، مهمانان به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی می‌کنند که با مشارکت در تهیه مایحتاج جشن، فشار مالی را از دوش خانواده میزبان بردارند.

این اقدام تنها به حوزه اقتصادی محدود نمی‌شود. به باور مردم پیرانشهر، کمک به نیازمندان در آستانه یلدا، احترام عملی به نیاکان و پاسداشت میراث مشترک ایران باستان است. آنان بر این باورند که زنده نگه داشتن هسته اصلی آیین‌ها که بر محور مهربانی و با هم بودن می‌چرخد، از تظاهر صرف به رونق مادی مهم‌تر است.

بسیاری از بزرگان و ریش‌سفیدان محل نیز از این تغییر استقبال کرده و آن را بازگشتی به روح حقیقی آیین‌های کهن می‌دانند؛ آیین‌هایی که در گذشته نیز بر دوش جامعه و با مشارکت همگانی برگزار می‌شد. کردزبانان پیرانشهر، با همین نگاه، همچنان تا پاسی از شب دور هم جمع می‌شوند و به خواندن شعر‌های حافظ و شاهنامه، نقل داستان‌های پندآموز و اجرای ترانه‌های محلی می‌پردازند. فضای گرم این گردهمایی‌ها، که اینک با عطر همدلی غنی‌تر شده، تا طلوع خورشید و شکست تاریکی ادامه می‌یابد.

این تغییر رویکرد در پیرانشهر، گویای آن است که جوامع محلی با تکیه بر سرمایه‌های غنی فرهنگی خود قادرند در برابر چالش‌های معیشتی، راهکار‌هایی خلاقانه بیابند و در عین حال، اصالت آیین‌های ملی خود را نه تنها حفظ، بلکه تقویت کنند. تجربه امسال مردم این شهرستان می‌تواند الگویی برای سایر مناطق در جهت تلفیق هوشمندانه سنت و واقعیت‌های روز باشد.