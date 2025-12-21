رهبر ارکستر سمفونیک تهران، گفت: سمفونی شماره یک تفضلی یکی از چالش‌برانگیزترین و در عین حال شاخص‌ترین آثاری است که ارکستر در ماه‌های اخیر به صحنه برده است.

نصیر حیدریان، رهبر ارکستر سمفونیک تهران در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: اجرای پیش‌رو به یکی از آهنگسازان برجسته کشور، آقای تفضلی، اختصاص دارد و سمفونی شماره یک این آهنگساز توسط ارکستر سمفونیک تهران اجرا خواهد شد.

او این اثر را یکی از سخت‌ترین قطعاتی دانست که ارکستر در ۱۰ ماه گذشته اجرا کرده و افزود: از ابتدای حضورم در ارکستر سمفونیک تهران تلاش کرده‌ام در هر کنسرت، آثاری از آهنگسازان ایرانی اجرا شود؛ چراکه برای من همواره «اول ایران» اهمیت دارد و پس از آن به اجرای رپرتوار کلاسیک جهانی می‌پردازیم.

حیدریان با اشاره به ویژگی‌های موسیقایی این سمفونی گفت: آقای تفضلی تحصیلات خود را در مسکو گذرانده‌اند و تأثیر آموزش‌های آکادمیک را می‌توان در ساختار اثر مشاهده کرد، اما در عین حال، تم‌ها و ریتم‌های ایرانی نقش پررنگی در این سمفونی دارند.

به گفته رهبر ارکستر سمفونیک تهران، در گذشته بسیاری از آهنگسازان معتقد بودند که موسیقی ایرانی قابلیت بسط و گسترش در قالب‌های بزرگ سمفونیک را ندارد، اما تفضلی با مهارتی چشمگیر توانسته است یک تم ایرانی را در قالب سمفونی‌ای حدود ۵۰ دقیقه‌ای، در چهار موومان و با فرمی نزدیک به ساختار کلاسیک اروپایی، به شکلی موفق گسترش دهد.

او در پایان تأکید کرد: در حالی که اغلب قطعات مبتنی بر موسیقی ایرانی معمولاً بین ۱۰ تا ۱۵ دقیقه هستند، این سمفونی نمونه‌ای شاخص از تلفیق فرم سمفونیک با هویت موسیقی ایرانی به شمار می‌رود و جایگاه ویژه‌ای در میان آثار اجراشده ارکستر دارد.