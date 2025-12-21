پخش زنده
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران گفت: در ۹ ماهه نخست امسال، ۷۰ قرارداد جدید منعقد شده و بیش از ۱۴ هکتار زمین صنعتی واگذار شده است.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ جمال علیرضاپور افزود: در دو ماه گذشته ۳۱ قرارداد جدید منعقد و حدود ۷ هکتار زمین صنعتی واگذار شده است، رقمی که تقریباً معادل مجموع واگذاریهای هفت ماه گذشته است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران ادامه داد: در ۹ ماه گذشته از سال ۱۴۰۴ توانستیم ۷۰ قرارداد جدید منعقد و بیش از ۱۴ و نیم هکتار زمین صنعتی واگذار کنیم که بیانگر رشد و تحرک قابل توجه در پاسخگویی به سرمایهگذاران است.
جمال علیرضاپور ادامه داد: این جهش با وجود چالشهایی مانند آثار جنگ تحمیلی، ریسک(خطرپذیری) بالای سرمایهگذاری و شرایط اقتصادی خاص حاصل شده نشاندهنده تسهیل فرآیندها و برنامهریزی هدفمند شرکت شهرکهای صنعتی است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی تهران گفت: این رشد چشمگیر نه تنها زمینه افزایش تحرک سرمایهگذاری و جذب سرمایهگذاران جدید را فراهم کرده، بلکه به فعالسازی ظرفیتهای تولیدی، ایجاد اشتغال پایدار و تقویت زیرساختهای صنعتی استان تهران نیز کمک می کند.
جمال علیرضاپور در پایان تأکید کرد: معاونت برنامهریزی شرکت با تمرکز بر افزایش بهرهوری منابع و حمایت عملی از تولیدکنندگان و سرمایهگذاران بخش خصوصی، در مسیر توسعه صنعتی استان پیشتاز بوده و تلاش میکنیم این روند را در ماههای آتی نیز ادامه دهیم.
