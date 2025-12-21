پخش زنده
فرمانده انتظامی شهرستان تالش از توقیف ۸ دستگاه خودروی شوتی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، سرهنگ عباس حقیقی با بیان اینکه ماموران انتظامی این شهرستان در راستای اجرای طرح برخورد با خودروهای شوتی تعداد ۸ دستگاه خودروی متخلف را متوقف کردند، گفت: خودورهای توقیفی پس از تشکیل پرونده به پارگینگ منتقل شدند.
وی با بیان اینکه خودروهای شوتی مشکلات و آسیبها و ناهنجاریهای بسیاری را نه تنها در حوزههای مختلف اقتصادی بلکه در دیگر حوزههای اجتماعی و فرهنگی ایجاد میکنند افزود: وجود خودروهای شوتی در چرخه قاچاق کالا جدای از اینکه میتوانند ضربات عمیقی را بر پیکره اقتصاد وارد نماید از سوی دیگر میتواند در عرصههای دیگر از جمله عرصه ترافیکی خطر آفرین باشد و جان و سلامت دیگر رانندگان را به مخاطره بیندازد.
سرهنگ عباس حقیقی نیا مبارزه با قاچاق کالا را یکی از اولویتهای اصلی مجموعه انتظامی در برخورد با مفسدان اقتصادی عنوان کرد و گفت: پلیس با قاطعیت با هرگونه قانونشکنی و اخلال در بازار قاطع و قانونی برخورد میکند.