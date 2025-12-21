به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفهان؛ باباشاهی گفت: نظارت‌ها از ۱۵ آذر با هدف کنترل بازار و جلوگیری از تخلفات صنفی تشدید شده و تا شب عید ادامه دارد.

وی با اشاره به اجرای گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی و بازرسان اتاق اصناف افزود: این بازرسی‌ها انبارها، مراکز انبار کالا، میادین میوه و تره‌بار و صنوف پرتردد را شامل می‌شود.

باباشاهی گفت: در این بازرسی‌ها ۵۰ واحد متخلف شناسایی شدند که تخلفات آنها شامل احتکار کالا، درج نکردن قیمت، گران‌فروشی و تخلفات بهداشتی بوده است.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی لنجان تأکید کرد: بازرسی‌ها به‌صورت ویژه تا پایان سال و شب عید ادامه دارد و با هرگونه گران‌فروشی، احتکار کالا و کم‌فروشی طبق قانون برخورد قاطع می‌شود.