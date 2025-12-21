به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ علی محمدی با بیان اینکه از روز‌های پیش از ورود سامانه بارشی، تمهیدات لازم در سطح استان انجام شد اظهار داشت: هم‌زمان با صدور هشدار‌های هواشناسی، شرکت آب منطقه‌ای بوشهر در تمامی سطوح عملیاتی و ستادی وارد حالت آماده‌باش شد و پایش سازه‌های آبی، رودخانه‌ها و کارگاه‌های عمرانی به‌صورت شبانه‌روزی در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: پیش از ورود نخستین سامانه بارشی و هم‌زمان با اعلام هشدار سیلاب، تمامی همکاران حوزه طرح و توسعه و نمایندگان مجریان طرح‌ها در محل کارگاه‌های اجرایی حضور پیدا کردند و هماهنگی‌های لازم با پیمانکاران برای پیش‌بینی و اجرای اقدامات مراقبتی، پیشگیرانه و تخلیه ایمن سیلاب انجام شد.

معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه‌ای بوشهر هم گفت: در کارگاه‌های واقع در جنوب استان از جمله سد باغان، سد اخند و سد دشت‌پلنگ، همکاران به‌صورت مستمر در محل مستقر بودند و در سایر کارگاه‌های مرکز و شمال استان و به‌ویژه شهرستان دشتستان، با توجه به شدت کمتر بارش‌ها، سرکشی‌ها به‌صورت موردی انجام شد.