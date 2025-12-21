پخش زنده
امروز: -
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان گفت : برای نخستین بار برای پاسداشت میراث کهن و توجه به محیط زیست در آستانه شب چله در گیلان درخت کاشته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، کامیار مرزبانی با تشریح طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در کشور در راستای فرمایشات رهبر معظم انقلاب گفت: در آستانه فرارسیدن شب چله در مناطق مختلف استان پویش یلدای سبز اجرا میشود.
وی با بیان کاشت یک میلیارد درخت در کشور افزود: این طرح از سال ۱۴۰۲ همزمان با کشور در گیلان اجرا شد که بر اساس برنامهریزی باید در مدت چهار سال ۳۲ میلیون اصله درخت در استان کاشته میشود.