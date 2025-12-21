پخش زنده
مدیرکل پشتیبانی و رفاه وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بر لزوم بهرهگیری بهتر از ظرفیتهای میراثی و گردشگری استان قم تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مدیر کل پشتیبانی و رفاه وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، به همراه مشاور وزیر میراثفرهنگی؛ با هدف پیگیری و انجام امور اداری ادارهکل میراثفرهنگی قم؛ به این استان سفر کردند.
این هیئت ضمن زیارت بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه (س)، از چند اثر برجسته تاریخی و فرهنگی شهر قم ، شامل تیمچه بزرگ تاریخی بازار قدیم شهر قم، تپه باستانیتاریخی قلیدرویش و مجموعه تاریخی مقابر گنبد سبز ، بازدید کردند.
در جریان این بازدیدها، موضوعات مرتبط با حفاظت، مرمت و توسعه زیرساختهای گردشگری در آثار تاریخی قم بررسی شد و سعید خال مدیرکل پشتیبانی و رفاه وزارت میراثفرهنگی بر لزوم بهرهگیری بهتر از ظرفیتهای میراثی و گردشگری استان قم تأکید کرد.