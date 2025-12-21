

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران، گفت: برنامه ملی زندگی با آیه‌ها از ابتدای ماه رجب آغاز می‌شود و اعتکاف، نزدیک‌ترین و مؤثرترین زمان برای ترویج و ضریب دادن به اهداف این طرح قرآنی است.

حجت‌الاسلام شریف‌تبار بر لزوم توجه جدی و اجرای دقیق این طرح در سطح استان تأکید کرد و افزود: رویکرد فعالیت‌های «زندگی با آیه‌ها» قرارگاهی است و هدف آن، ایجاد وحدت رویه در ترویج و توسعه سبک زندگی قرآنی میان اقشار مختلف جامعه می‌باشد.

او ادامه داد: مجموعه محتوایی حالت پرواز ویژه ایام اعتکاف، یکی از ابزار‌های اثرگذار در این مسیر است که می‌تواند مخاطبان را با معنا و پیام‌های اصلی قرآن بیش‌تر آشنا کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با تاکید بر خادمی قرآن در مسیر زندگی با آیه‌ها تصریح کرد: محور‌های اصلی این طرح بر دو پایه انگیزه‌بخشی و محفل‌سازی قرآنی استوار است تا تدبر در قرآن به شکل فراگیر در محافل دینی و فرهنگی جریان پیدا کند.

شریف‌تبار بر حفظ حلقه ارتباط میان مخاطبان مختلف، بهره‌گیری هوشمندانه از فضای مجازی، فضاسازی محیطی، تبلیغات شهری و استفاده از ظرفیت‌های زیست‌بوم قرآنی تأکید کرد و افزود: باید مفاهیم قرآنی در قالب گفتمان فرهنگی و مردمی تبیین شود تا قرآن به عنوان کتاب زندگی در جامعه جاری و ساری گردد.

وی در پایان گفت: مأموریت اصلی این طرح آن است که دو کارکرد بزرگ قرآن یعنی هدایت و زندگی‌بخشی برای مردم قابل فهم شود و آموزه‌های آن در رفتار و سبک زندگی اجتماعی عملاً تجلی پیدا کند.