پخش زنده
امروز: -
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با راهاندازی سامانه بازطراحیشده ثبت شرکتها، زمان ثبت شرکت از یک ماه به دو روز و ثبت تغییرات شرکتها از دو هفته به دو روز کاهش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، آیین رونمایی از سامانه بازطراحی شده ثبت شرکتها با حضور فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع امروز ۳۰ آذر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد.
حسن بابایی رئیس سازمان ثبت در نشست مشترک با فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع و آیین رونمایی از سامانه بازطراحی شده ثبت شرکتها، با بیان اینکه سامانه ثبت شرکتها پس از دو سال در چند استان به صورت آزمایشی فعالیت خود را آغاز کرده و سامانه جدید در مقایسه با سامانه قبل خدمات را سریع و آسان به فعالان اقتصادی ارائه میدهد، گفت: سامانهی قبلی ثبت شرکتها قدمتی ۲۰ ساله داشت و گلایههایی وجود داشت که اکنون تغییرات ایجاد شده و در ادامه کار ایرادات نیز برطرف خواهد شد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تاکید بر تشکیل کارگروه ثابت با حضور فعالان اقتصادی افزود: تشکیل این کارگروه با حضور فعالان اقتصادی به عنوان کمیته مشورتی در سازمان ثبت اقدامی در راستای حمایت از صاحبان صنایع خواهد بود.
بابایی در ادامه گفت: در حوزههای مختلف از جمله مالکیت فکری و ثبت شرکتها فرایندها باید تا حد امکان کوتاه باشد چراکه رضایتمندی فعالان اقتصادی برای ما بسیار مهم است. آنها در شرایط تحریمی با ریسکهای زیاد فعالیت دارند و باید مورد حمایت قرار گیرند.
سید صادق سعادتیان معاون امور اسناد این سازمان در نشست مشترک با فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع و همچنین آیین رونمایی از سامانه بازطراحی شده ثبت شرکتها با اشاره به اسناد بالادستی و قانون برنامه هفتم گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف شده است تا در حوزه ثبت شرکتها اقداماتی انجام دهد و فرایند امور از حالت سنتی به الکترونیکی تغییر یابد که در راستای تکمیل فرایند ارائه خدمات ارزان، سامانه ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری بازطراحی شد.
وی افزود: اکنون به منظور تسریع در ارائه خدمات سعی داریم تا با بهرهگیری از فناوریهای نوین، نقش عامل انسانی را کم کنیم.
معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اکنون بخشی از این برنامه و اهداف محقق شده است و درصدد هستیم تا با بازطراحی این سامانه در سال ۱۴۰۵ زمان ثبت شرکتها و ثبت تغییرات شرکتها را به استاندارد و میانگین بینالمللی برسانیم.
سعادتیان همچنین گفت: هدف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور استفاده حداکثری از فناوریهای روز و هوش مصنوعی و استفاده کمتر از عامل انسانی و کارشناسان مستقر در ثبت شرکتها است و با بهرهگیری از فناوری اطلاعات بهویژه تکمیل و استقرار دولت الکترونیک همچنین به حداقل رساندن رویارویی خدمت گیرنده و خدمت دهنده همچنین ایجاد بستر ارائه خدمات الکترونیک و هوشمند را پیگیری میکنیم.
وی ادامه داد: یکپارچه سازی اطلاعات در نظام مالی و اقتصادی کشور، بهرهگیری از روشهای نوین تحلیل داده برای افزایش توان اقتصادی کشور، پیشبینی و پیشگیری از هرگونه جعل در ثبت شرکتها از دیگر اهداف بازطراحی سامانه ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری بوده است.
سعادتیان با اشاره به طراحی سند الکترونیک کسب و کار، گفت: در سامانه بازطراحی شده ثبت شرکتها موضوعاتی از قبیل دفاتر تجاری، تعیین نام، احراز هویت که تا پیش از این باید حتما حضوری انجام میشد، با یکپارچه سازی سامانه کاملا غیرحضوری و به صورت الکترونیکی انجام میشود.
وی افزود: در نظام سنتی و پیش از این هر شرکت باید در پایان سال چند دفتر خریداری میکرد و دفاتر تجاری باید از طریق پست یا مراجعه حضوری به اداره کل ثبت شرکتها طی فرایند طولانی و سخت پلمب میشد، اما اکنون در این سامانه هم اظهارنامه و هم پلمب دفاتر کاملا الکترونیکی و در کمترین زمان ممکن انجام و شناسه یکتا صادر میشود و این اقدام تکالیفی است که در ماده چهار بند ج قانون برنامه هفتم تعیین و عملیاتی شده است.
سعادتیان گفت: قبلا تعیین نام قبلا توسط عامل انسانی انجام میشد و طبیعتاً سلیقه شخصی در آن دخیل بود، اما اکنون با تشکیل بانک اطلاعاتی هوشمند، سامانه «نامیار» راهاندازی شده است و هر فردی که درخواست تعیین نام داشته باشد از طریق سامانه طرح موضوع میشود که یا تایید است و اگر تایید نشود، سه نام پیشنهاد داده میشود و مجدد امکان نام پیشنهادی جدید هم وجود دارد تا مجدد مورد بررسی قرار گیرد.
معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: احراز هویت که پیش از این به صورت رویت مدارک هویتی مانند شناسنامه یا کارت ملی بود، اکنون به صورت بیومتریک و امضای الکترونیک دیجیتال در سامانه ثنا ابلاغ میشود.
سعادتیان افزود: در این سامانه همه اقدامات کاغذی و فیزیکی حذف شده است و همه امور به صورت تمام الکترونیک انجام میشود.
وی تصریح کرد: ارتقای امنیت سامانه، تعامل با پلتفرمهای دیجیتال، حذف مراجعات حضوری، استفاده از هوش مصنوعی، توسعه خدمات خودکاربری و سادهسازی فرایندها از جمله اهدافی است که در بازطراحی سامانه ثبت شرکتها دنبال شده است.
معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اکنون تمامی خدمات در این سامانه خودکاربری است و اگر فردی امکان استفاده از آن را نداشته باشد، همه دفاتر اسناد رسمی کشور به عنوان پیشخوان خدمات این سامانه پیشبینی و در اختیار کاربران قرار دارد.
سعادتیان افزود: در این سامانه کارتابلی برای متقاضی جهت پیگیری امور ایجاد شده است همچنین احراز هویت کاملا دیجیتال انجام میشود و استعلامهای مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت برخط انجام میشود و در نهایت نیز پرداختها به صورت الکترونیکی انجام میشود.
وی ادامه داد: در این سامانه، خدماتی از بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت صمت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گمرک، وزارت راه و شهرسازی، روزنامه رسمی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان تامین اجتماعی دیوان محاسبات، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و فراجا اخذ میشود و همه امور الکترونیک است.
سعادتیان با اشاره به صدور سند الکترونیک اشخاص حقوقی، گفت: این سند حاوی مشخصات کامل مدیران، موضوع فعالیت و شماره ثبت شرکت، سوابق محدودیتها یا بدهیهای مالیاتی شرکت درج شده است همچنین آخرین دارنده حق امضا از طریق بارکد وجود دارد.
معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: میزان درخواستها برای تایید نام در سامانه قدیم ۱۴ تا ۲۰ درصد تایید میشد، اما اکنون در سامانه جدید در ۱۱ استانی که خدمات ارائه میشود تاکنون حدود ۸۰ درصد پاسخگو بودهایم.
سعادتیان ادامه داد: زمان تاسیس شرکت قبلا یک ماه بود، اما اکنون هر شخصی که اراده کند میتواند ثبت شرکت را در ۲ روز انجام دهد همچنین ثبت تغییرات قبلا دو هفته بود که اکنون در ۲ روز تغییرات انجام میشود.
وی اظهار کرد: این سامانه از دو ماه قبل در ثبت شرکتهای شهرستانهای استان تهران، قم، آذربایجان شرقی، اصفهان، فارس، قزوین زنجان و مرکزی فعال است و برای عملیاتی کردن این سامانه از استانهای بزرگ شروع کردیم تا سامانه را ارزیابی و چالشها و موانع را برطرف کنیم.
در این نشست سامانه بازطراحیشده ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری رونمایی شد.