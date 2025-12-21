پخش زنده
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی بوشهر گفت: صادرات گمرکهای بوشهر ۶۰درصد افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سید حسین رضوی افزود: توسعه زیرساختهای آزمایشگاهی و ارتقای خدمات کنترل کیفیت کالا، نقش مؤثری در افزایش اعتماد بازرگانان و در نتیجه رشد ۶۰ درصدی صادرات و تحقق درآمد ۲۰۰هزار میلیارد ریالی گمرکات استان در هشتماه نخست امسال داشته است.
وی اظهار داشت: افزایش درآمد گمرکات استان در پی اهتمام به زیرساختهای توسعهای بیانگر جایگاه راهبردی استان در تجارت خارجی کشور است.
رضوی افزود: استان بوشهر به دلیل برخورداری از بیشترین مرز آبی با خلیج فارس، بنادر فعال و زیرساختهای صادراتی، یکی از دروازههای اصلی اقتصاد ملی به شمار میرود و در این میان، آزمایشگاههای تخصصی کنترل کیفیت کالا نقش مهمی در تسهیل فرآیندهای تجاری ایفا میکنند.
رئیس انجمن آزمایشگاههای همکار آزمون و واسنجی استان گفت: آزمایشگاههای تخصصی با ارائه خدمات دقیق، سریع و منطبق با استانداردهای ملی و بینالمللی، علاوه بر تسهیل صادرات و واردات، موجب کاهش خطرهای تجاری و افزایش اعتماد بازارهای هدف به کالاهای ایرانی شدهاند که این امر به طور مستقیم بر افزایش حجم صادرات و درآمدهای گمرکی اثرگذار بوده است.
رضوی با اشاره به همکاری دستگاههای اجرایی و نهادهای اقتصادی استان گفت: این موفقیت حاصل تعامل مؤثر میان گمرکات، بنادر، اتاق بازرگانی و آزمایشگاههای همکار است که با همافزایی و هماهنگی، بستر تجارت سالم و پایدار را در استان فراهم کردهاند.
وی بیان کرد: با توجه به سهم بالای بوشهر در تأمین درآمدهای گمرکی کشور، انتظار میرود بخشی از این منابع در قالب مسئولیتهای اجتماعی دولت و بنگاههای اقتصادی، به توسعه زیرساختهای استان بهویژه در حوزه حملونقل، انرژیهای تجدیدپذیر و طرحهای آبشیرینکن اختصاص یابد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی بوشهر تأکید کرد: تقویت زیرساختهای آزمایشگاهی و استمرار همکاری میان بخش خصوصی، نهادهای نظارتی و سازمان ملی استاندارد میتواند استان بوشهر را به قطب تجارت دریایی و پایگاه صادرات و واردات پاک کشور تبدیل کند؛ مسیری که به توسعه اقتصاد دریامحور و ارتقای رفاه مردم استان منجر خواهد شد.