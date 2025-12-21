پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان از اجرای طرح نظارتی شب یلدا با حضور ۶۵ بازرس در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، صالح محمدی با اشاره به اجرای طرح تشدید نظارتی شب یلدا در گیلان گفت: ۱۸ گروه در قالب ۶۵ بازرس در اجرای این طرح بر قیمت کالاهای شب یلدا نظارت دارند.
وی افزود: این طرح با توجه به نزدیک شدن مناسبت شب یلدا و افزایش تقاضای مردم بر تامین مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی و لزوم مدیریت و نظارت بر زنجیره این کالاها و محصولات کشاورزی در حلقههای تامین، تولید و برای جلوگیری از کمبود، احتکار احتمالی و افزایش قیمت کالاهای پرمصرف و اولویت دار در حال اجراست.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: در اجرای این طرح تمام مراکز تامین کالا، کارخانجات صنایع تبدیلی، واحدهای تولیدی محصولات کشاورزی و دامی، واحدها و شرکتهای بستهبندی، انبارها، سردخانهها، کشتارگاهها، شالیکوبیها و با تاکید بر بررسی ثبت ورود و خروج کالا و نهاده در سامانههای بازارگاه، جامع تجارت و انبارها و تمام گلوگاههای عرضه کالا تا سطح بنکداری نظارت میشود.
صالح محمدی با اشاره به ۳ هزار و ۶۵۹ مورد بازرسی در سال جاری افزود: در این مدت ۴۶۲ تخلف صنفی - تعزیراتی گزارش شده است.