به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، صالح محمدی با اشاره به اجرای طرح تشدید نظارتی شب یلدا در گیلان گفت: ۱۸ گروه در قالب ۶۵ بازرس در اجرای این طرح بر قیمت کالا‌های شب یلدا نظارت دارند.

وی افزود: این طرح با توجه به نزدیک شدن مناسبت شب یلدا و افزایش تقاضای مردم بر تامین مایحتاج عمومی و کالا‌های اساسی و لزوم مدیریت و نظارت بر زنجیره این کالا‌ها و محصولات کشاورزی در حلقه‌های تامین، تولید و برای جلوگیری از کمبود، احتکار احتمالی و افزایش قیمت کالا‌های پرمصرف و اولویت دار در حال اجراست.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: در اجرای این طرح تمام مراکز تامین کالا، کارخانجات صنایع تبدیلی، واحد‌های تولیدی محصولات کشاورزی و دامی، واحد‌ها و شرکت‌های بسته‌بندی، انبارها، سردخانه‌ها، کشتارگاه‌ها، شالیکوبی‌ها و با تاکید بر بررسی ثبت ورود و خروج کالا و نهاده در سامانه‌های بازارگاه، جامع تجارت و انبار‌ها و تمام گلوگاه‌های عرضه کالا تا سطح بنکداری نظارت می‌شود.

صالح محمدی با اشاره به ۳ هزار و ۶۵۹ مورد بازرسی در سال جاری افزود: در این مدت ۴۶۲ تخلف صنفی - تعزیراتی گزارش شده است.